Впервые найдено лекарство от остановок дыхания во сне

Европейские ученые обнаружили, что препарат сультиам может облегчать симптомы обструктивного апноэ сна — распространенного нарушения дыхания во время сна. Клиническое исследование показало, что лекарство значительно снижает число остановок дыхания ночью и улучшает насыщение крови кислородом. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Обструктивное апноэ сна возникает, когда верхние дыхательные пути многократно перекрываются во время сна. Это приводит к кратковременным остановкам дыхания, снижению уровня кислорода и постоянным пробуждениям. Без лечения заболевание повышает риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа.

Сегодня основным методом лечения является использование специальной маски, которая подает воздух под давлением и не дает дыхательным путям закрываться. Хотя метод считается эффективным, многие пациенты не могут долго пользоваться аппаратом: до половины из них прекращают лечение в течение года из-за дискомфорта.

В исследовании приняли участие 298 пациентов с умеренной и тяжелой формой апноэ сна. Участников случайным образом разделили на группы: четверть получала плацебо, остальные — разные дозы сультиама. Эксперимент проводился в четырех европейских странах по двойному слепому протоколу, при котором ни пациенты, ни исследователи не знали, кто получает настоящий препарат.

Результаты показали, что у пациентов, принимавших более высокие дозы сультиама, количество остановок дыхания во сне уменьшилось почти на 47% по сравнению с группой плацебо. Также у них улучшился уровень кислорода в крови в ночное время. Большинство побочных эффектов оказались легкими и временными.

Сультиам, по словам ученых, действует на механизмы контроля дыхания. Он повышает дыхательный стимул организма и тем самым снижает вероятность того, что верхние дыхательные пути будут спадаться во время сна — именно это обычно и вызывает обструктивное апноэ.

«Мы работали над этой стратегией лечения в течение длительного времени, и результаты показывают, что на апноэ сна действительно можно воздействовать фармакологически. Это похоже на прорыв», — отметил старший профессор пульмонологии Сальгренской академии Гетеборгского университета Ян Хеднер.

Он добавил, что теперь ученые планируют более масштабные и длительные исследования, чтобы проверить, сохраняется ли эффект при долгосрочном применении и насколько безопасна такая терапия для более широкой группы пациентов.

