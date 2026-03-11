Размер шрифта
Отрицающих существование России мать и сына внесли в перечень террористов

В России мать и сына внесли в перечень террористов за отрицание существования РФ
Мать и сына из Рязанской области внесли в перечень террористов за отрицание существования России. Об этом со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает РИА Новости.

Женщина 1986 года рождения и мужчина 2003 года рождения осуждены за участие в запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР». Они публично отрицали существование Российской Федерации как государства — их внесли в список террористов и экстремистов.

До этого Росфинмониторинг назвал число человек, попавших за год в список экстремистов. 1 января по 15 декабря 2025 года в этот перечень попали более 3,8 тысячи человек (свыше 2,6 тысячи подозреваемых в террористической деятельности и более 1,1 тысячи – в экстремистской) и свыше 190 организаций.

Ранее Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 700 человек.

 
