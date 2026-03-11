112: в Москве поезд сбил четырех человек, они не выжили

В Москве четыре человека попали под поезд. Они получили травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел на станции Маленковская. Экстренные службы работают на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в посте.

Как пишет агентство «Москва», ожидается прибытие медиков. Кроме того, по информации Telegram-канала, все попавшие под поезд — мужчины старше 40 лет.

По информации столичного портала Msk1.RU, на место выехали сотрудники оперативных и правоохранительных служб. Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход проверки по факту чрезвычайного происшествия.

Других подробностей, как и комментариев ведомств и властей, на момент публикации нет.

Ранее в Амурской области подросток пытался устроить крушение поезда.