Назван хоккеист НХЛ, которому Олимпийские игры изменили репутацию

Экс-хоккеист Николишин: Хеллибак после Олимпиады может затащить «Виннипег» в плей-офф
Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Знаменитый российский хоккеист, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин, выступавший за московское «Динамо» и другие отечественные клубы, а в Национальной хоккейной лиге поигравший за «Хартфорд Уэйлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о голкипере клуба «Виннипег Джетс» и сборной США Коннора Хеллибака, которого ранее называли «некубковым», но который стал лучшим игроком финала Олимпиады, буквально вытащив свою сборную в матче с Канадой, где отразил больше 40 бросков.

«Думаю, что вот, для него это прямо отправная точка, и теперь он свой клуб может затащить туда, где никто его, никто их не ждет, причем уже в этом сезоне», — считает Николишин.

Хеллибак является обладателем «Харт Трофи» (самый ценный игрок) и «Везина Трофи» прошлого сезона НХЛ. При этом он крайне неудачно провел плей-офф, несмотря на выход «Виннипега» во второй раунд. В текущем сезоне «Джетс» идут вне зоны плей-офф, но, выдав серию побед после олимпийского турнира, отстают от кубковой зоны всего на пять очков.

Ранее Александр Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков.

 
