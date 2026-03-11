Стало известно, как обнаружили первого из школьников, пропавших в Подмосковье

В зоне поиска школьников, пропавших в Подмосковье, работало около 500 человек к моменту, когда одного из них нашли без признаков жизни. Об этом сообщает MSK1 со ссылкой на главу поискового отряда Юрия Шитикова.

Детей в возрасте 12-13 лет ищут уже несколько дней. По его словам, все следы они находили в первые часы поиска. Так как уже прошло продолжительное время, других следов не осталось. Участники работали только над прочесыванием территории. Таким образом «набрели» на одного из пропавших.

«Обследование было, сегодня люди уже работали руками, ногами по береговой зоне. И таким образом обнаружили», – рассказал Шитиков.

На данный момент поиски продолжаются, волонтеры круглосуточно работают на месте. По словам главы отряда, добровольцы не теряют надежды и верят, что может произойти чудо.

Два мальчика и девочка пропали после того, как отправились играть на один из местных пляжей. Предполагается, что под лед сначала ушли двое. Третий хотел им помочь, но в результате сам оказался в воде.

