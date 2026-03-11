Размер шрифта
После падения облицовки здания на голову прохожего в Петербурге завели дело

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге после инцидента с падением облицовки здания на прохожего завели дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел на Большой Морской улице. Элемент облицовки здания №33 упал на голову мужчине. Очевидцы попытались оказать пострадавшему первую помощь, подробной информации о его состоянии не поступало. Реставрация фасада этого здания была запланирована на 2030 год и должна была продлиться два года.

Ранее глыба льда обрушилась на прохожую в центре Москвы.

 
