После падения облицовки здания на голову прохожего в Петербурге завели дело

В Петербурге завели дело после падения облицовки здания на голову прохожему

В Петербурге после инцидента с падением облицовки здания на прохожего завели дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел на Большой Морской улице. Элемент облицовки здания №33 упал на голову мужчине. Очевидцы попытались оказать пострадавшему первую помощь, подробной информации о его состоянии не поступало. Реставрация фасада этого здания была запланирована на 2030 год и должна была продлиться два года.

