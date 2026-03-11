Зеленский сообщил, что Умеров отправился на Ближний Восток

Зеленский: секретарь СНБО Умеров и специалисты по БПЛА поехали на Ближний Восток

Секретарь СНБО Рустем Умеров и группы специалистов по БПЛА отправились на Ближний Восток. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Три наших группы поехали на Ближний Восток. Сегодня военные уже общаются, работают. Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня прибыл в ОАЭ обсуждать направления сотрудничества», — сообщил он.

Зеленский добавил, что после этого Умеров посетит еще ряд стран, в том числе Саудовскую Аравию.

До этого Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

5 марта газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке перехватчиков, способных отражать атаки иранских беспилотников «Шахед».

Ранее в США рассказали, как Зеленский относится к операции США на Ближнем Востоке.