В ФБР не стали комментировать информацию о возможной атаке иранских дронов в США

ФБР отказалось комментировать сообщения СМИ о возможной атаке иранских дронов в США

Федеральное бюро расследований США (ФБР) отказалось комментировать сообщения СМИ о выпуске предупреждения отделам полиции о возможных ударах иранских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас нет комментариев по данному вопросу», — ответили в ФБР на запрос российского агентства.

О распространении бюллетеня ведомством сообщал телеканал ABC. В нем речь шла о предполагаемых планах Ирана совершить внезапную атаку с использованием беспилотников.

До этого профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол признал, что американские системы противовоздушной обороны не способны эффективно противостоять ответным ударам Ирана.

6 марта газета Atlantic писала, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов.

Ранее Катар отразил атаку беспилотников на авиабазу США.