Украина обвинила МПК в сговоре с Россией и давлении на сборную

На Украине обвинили МПК в давлении на свою сборную и партнерстве с Россией
Buffy1982/Shutterstock/FOTODOM

Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет соревнований в систематическом давлении на украинскую делегацию в ходе Паралимпиады в Италии. Об этом пишут на сайте Национального паралимпийского комитета Украины.

«Национальная паралимпийская команда Украины шокирована беспрецедентно позорными проявлениями МПК и его представителей оргкомитета Паралимпиады-2026! В Национальном паралимпийском комитете Украины давно заметили рост особой лояльности МПК к Российскому паралимпийским комитетам и их государственным представительствам в международном паралимпийском движении», — сказано в заявлении.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее немецких спортсменов призвали держаться подальше от россиян после отказа от фото на Паралимпиаде.

 
