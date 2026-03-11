Назван неожиданный фактор риска сразу нескольких расстройств психики

Американские ученые обнаружили, что мизофония — болезненная реакция на повседневные звуки, такие как жевание, глотание или сопение, — может быть связана с повышенным риском сразу нескольких психических нарушений. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research (PsyRes).

Мизофония проявляется сильным раздражением или тревогой в ответ на определенные звуки. Чтобы выяснить, связана ли она с психическим здоровьем, исследователи проанализировали данные национальной репрезентативной выборки взрослых жителей США.

В анализ включили 185 человек с мизофонией и 1644 человека без этого состояния. Оказалось, что у людей с мизофонией значительно чаще наблюдаются симптомы тревоги и депрессии. Также людям с такой особенностью чаще ранее ставили психиатрические диагнозы.

Около 65% участников с мизофонией сообщили, что хотя бы раз в жизни у них диагностировали хотя бы одно психическое расстройство. Наиболее распространенными оказались депрессия (48,9%) и тревожные расстройства (46,7%). Кроме того, в этой группе чаще выявлялись посттравматическое стрессовое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, расстройства пищевого поведения и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Даже после учета возраста, пола, уровня дохода и других демографических факторов мизофония оставалась связанной с более высокими шансами большинства изученных нарушений. Кроме того, у таких людей чаще встречались сенсорные и слуховые проблемы — например тиннитус, гиперакузия и нарушения слуховой обработки.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако полученные результаты показывают, что мизофония может быть важным маркером повышенной уязвимости к психическим и сенсорным расстройствам.

