В Казани полностью потушили пожар на складе производства

Пожар на складе на производстве косметики и парфюмерии в Казани полностью потушен

Пожар на складе на производстве косметики и парфюмерии в Казани полностью потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Пожар на складе в Казани полностью потушен», — заявили в ведомстве.

Возгорание в складском здании произошло утром 11 марта по адресу: улица Родины, дом 7 корпус 4. Площадь пожара составляла три тысячи квадратных метров. 20 человек вышли из здания самостоятельно до прибытия спасателей. Позднее сообщалось, что возгорание было локализовано.

9 марта в Краснодаре загорелся склад на улице Российской. Региональное управление МЧС России сообщило, что пламя распространилось на площади 2500 квадратных метров. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал. На место прибыли 53 сотрудника экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

Позже пожар привлек внимание прокуратуры, была организована проверка.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на складе с мешками, набитыми мукой.