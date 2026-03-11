Размер шрифта
Сафонов вошел в стартовый состав «ПСЖ» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов включен в стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Встреча пройдет 11 марта на домашнем стадионе «ПСЖ» и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 17 марта в Лондоне.

Всего в текущем сезоне Сафонов провел 13 матчей в составе «ПСЖ».

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

