Петербуржец показал половой орган девушке на дороге и попал под арест

В Петербурге мужчина угодил под арест за демонстрацию полового органа на дороге

Мужчину из Петербурга арестовали за демонстрацию полового органа во время дорожного конфликта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на Трамвайном переулке. По данным «Mash на Мойке», из-за опасной ситуации на дороге девушка обогнала мужчину. Это ему не понравилось, поэтому он вышел на разборки и приспустил штаны.

В результате дебошира задержали, им якобы оказался 49-летний предприниматель, который часто преподавал в местных школах.

Во время судебного разбирательства петербуржец признал вину. Он рассказал, что женщина создавала аварийную ситуацию на дороге. Когда предприниматель подошел к авто, она вместе с мужчиной в салоне стала гримасничать.

«Свои действия по демонстрации полового органа объясняет глупостью и мальчишеством, но у него не осталось какой-либо иной возможности отреагировать на вызывающее поведение водителя и пассажира», – сообщается в публикации.

Мужчина полагал, что применять силу неправильно, поэтому он выбрал такой способ продемонстрировать «свое презрение». Теперь оппоненты якобы задумаются прежде, чем нарушать ПДД.

Предпринимателя отправили под арест на 14 суток.

Ранее молодой москвич чуть не лишился полового органа, застряв в соседке во время близости.