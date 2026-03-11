Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что ему и его семье поступают угрозы от украинцев.

«Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — написал Орбан.

11 марта экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозой в адрес Орбана. Он заявил, что СБУ знают не только, где живет Орбан, но и где он ночует, гуляет, пьет пиво и вино и с кем встречается. Омельченко призвал венгерского политика «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». Он объяснил, что его угрозы связаны с якобы антиукраинской позицией Орбана.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил премьеру Венгрии. Он пообещал дать адрес политика ВСУ, если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд. В ответ Орбан заявил, что Украина ничего не добьется от Венгрии с помощью шантажа.

На угрозы Орбану также отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подчеркнул, что Зеленский своими словами перешел красные линии. В Еврокомиссии назвали угрозы Зеленского неприемлемыми.

Ранее в Британии заявили о стыде лидеров ЕС из-за Зеленского.