Эрдоган заявил о стремлении Турции «потушить пожар» войны в Иране

Турция стремится урегулировать кризис вокруг Ирана дипломатическими средствами. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на традиционном в месяц Рамадан ужине-ифтаре с представителями правящей Партии справедливости и развития, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Мы стремимся потушить пожар, пока он не разгорелся сильнее, пока огонь не распространился дальше. <...> Мы прилагаем усилия для того, чтобы стороны сняли руки с курка, было достигнуто перемирие и стороны как можно скорее вернулись за стол переговоров», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что позиция Турции в данном вопросе остается ясной и четкой. По его словам, республика всегда будет находиться на стороне мира.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, кто мешает переговорам США и Ирана.