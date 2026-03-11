Размер шрифта
«Хезболла» выпустила ракеты по Голанским высотам

Al Hadath: «Хезболла» выпустила ракеты по Верхней Галилее и Голанским высотам
Ammar Awad/Reuters

Бойцы шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетные удары по позициям израильской армии и поселениям в Верхней Галилее и на Голанских высотах. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что с ливанской территории в сторону Израиля было запущено свыше 100 ракет. Как утверждает телеканал, это самый мощный ракетный обстрел за 12 дней войны.

В свою очередь в пресс-службе израильской армии сообщили, что ВВС страны атаковали пусковые установки и другую инфраструктуры движения «Хезболла».

Утром 11 марта сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по расположенному в центральной части ливанской столицы кварталу Аишат-Баккар.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее ЦАХАЛ за четыре дня нанес удары по 600 объектам движения «Хезболла» в Ливане.

 
