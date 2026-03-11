Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Двух участников массовой драки в ТЦ Ярославля отправили за решетку

В Ярославле арестовали двух участников массовой драки в ТЦ

В Ярославле отправили за решетку двух участников массовой драки в торговом центре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В отношении двух подростков в возрасте 14 и 17 лет возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Юношам предъявили обвинение, суд избрал обоим меру пресечения в виде ареста на два месяца. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 9 марта в торговом центре «Аура» на улице Победы. Предварительно, в потасовке приняли участие около 100 человек. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 20 человек. Также нескольким участникам драки понадобилась госпитализация.

Ранее российские подростки устроили массовую драку со стрельбой возле ТЦ.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!