Двух участников массовой драки в ТЦ Ярославля отправили за решетку

В Ярославле арестовали двух участников массовой драки в ТЦ

В Ярославле отправили за решетку двух участников массовой драки в торговом центре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В отношении двух подростков в возрасте 14 и 17 лет возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Юношам предъявили обвинение, суд избрал обоим меру пресечения в виде ареста на два месяца. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 9 марта в торговом центре «Аура» на улице Победы. Предварительно, в потасовке приняли участие около 100 человек. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 20 человек. Также нескольким участникам драки понадобилась госпитализация.

Ранее российские подростки устроили массовую драку со стрельбой возле ТЦ.