В Москве электричка сбила четырех человек

На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек
Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте. Об этом сообщает Московская железная дорога (филиал РЖД) в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в 19:20 мск в районе станции Маленковская.

«В связи с произошедшим в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Карелии грузовой поезд столкнулся с снегоходом, который выехал на железнодорожные пути вне переезда. Инцидент произошел на перегоне Сяньга — Эссойла. По предварительным данным, водитель снегохода выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Ранее в Новосибирской области пьяный мужчина попал под грузовой поезд и выжил.

 
