Ученых удивила длительность воздействия антибиотиков на кишечник

Nature: антибиотики на микробиом влияют на кишечник в течение нескольких лет
Некоторые антибиотики могут менять состав микробиома кишечника на годы вперед. Международная группа ученых выяснила, что последствия приема этих препаратов могут сохраняться от четырех до восьми лет. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Антибиотики играют важную роль в лечении инфекций и спасают миллионы жизней. Однако эпидемиологические исследования показывают, что частое их применение связано с повышенным риском некоторых заболеваний, включая диабет второго типа и кишечные инфекции. Одним из возможных объяснений считается влияние антибиотиков на микробиом — сообщество бактерий, живущих в кишечнике.

Хорошо известно, что антибиотики сильно меняют микробиом в краткосрочной перспективе. Однако до сих пор оставалось неясным, насколько долго могут сохраняться такие изменения. Новое исследование показало, что даже один курс лечения способен оставить долгосрочный след.

Ученые проанализировали данные 14 979 взрослых жителей Швеции. Они сопоставили информацию из национального регистра рецептурных препаратов с анализом микробиома кишечника участников. Это позволило сравнить людей, принимавших разные антибиотики, с теми, кто не получал их в течение исследуемого периода.

Выяснилось, что влияние на микробиом сильно зависит от типа антибиотика. Наиболее выраженные изменения наблюдались после приема клиндамицина, фторхинолонов и флуклоксациллина. При этом пенициллин V — один из самых часто назначаемых антибиотиков — был связан лишь с небольшими и кратковременными изменениями микробиома.

«Сильная связь между флуклоксациллином и изменениями микробиома оказалась неожиданной. Мы хотели бы увидеть подтверждение этого результата в других исследованиях», — отметила руководитель работы, профессор молекулярной эпидемиологии Уппсальского университета Тове Фолл.

По ее словам, полученные данные могут быть полезны при выборе антибиотиков, если существует несколько одинаково эффективных вариантов лечения.

Исследователи отмечают, что анализ охватывал только назначения антибиотиков за последние восемь лет, а образцы микробиома у участников брали один раз. Сейчас ученые собирают повторные образцы у части участников, чтобы лучше понять, как быстро микробиом восстанавливается после лечения и у каких людей он оказывается наиболее чувствительным к воздействию антибиотиков.

Ранее популярный препарат для пациентов с деменцией оказался скрытым провокатором инсульта.

 
