Развращавшая школьника учительница отсидела в тюрьме 10 дней и вышла за мужа-рогоносца

В США учительница развращала подростка и хвасталась его фото перед друзьями
Учительница из США переписывалась с 17-летним подростком и совращала его. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в 2017 году, но детали переписки стали известны только теперь. По данным издания, педагог из Техаса по имени Сара Фоулкс обменивалась со школьником непристойными фото. Позже их женщина демонстрировала своей подруге-учительнице, но ей Фоулкс говорила, что это ее ровесник.

Также «пара» придумала для себя непристойные прозвища.

Позже коллеги обратили внимание на «отношения» между педагогом и учеником и обратились в профильные органы. Сама Фоулкс заявила, что обвинения были выдуманными из-за зависти.

Позже выяснилось, что у женщины был возлюбленный. Помимо школьника, за спиной партнера она нередко заводила интрижки и хвасталась ими перед подругами.

В 2019 году Фоулкс осудили, но за решеткой она пробыла только десять дней. Далее последовал четырехлетний испытательный срок, после которого партнер, которому она изменяла, женился на ней.

Ранее 40-летняя учительница совращала школьника для соития в своем авто.

 
