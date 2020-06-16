В Госдуму внесен упрощающий переход «на удаленку» законопроект
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В Госдуму внеcен законопроект, регулирующий работу «на удаленке». Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно инициативе, в Трудовом кодексе России будут закреплены понятия удаленной, временной дистанционной и комбинированной работы.
Также проект облегчит переход на дистанционную занятость, теперь для этого не потребуется электронная цифровая подпись.
Кроме того, из кодекса исключат избыточные, а также устаревшие нормы.
Как отмечается, авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству уже одобрил концепцию данного законопроекта.