В Госдуму внесен упрощающий переход «на удаленку» законопроект

В Госдуму внеcен законопроект, регулирующий работу «на удаленке». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно инициативе, в Трудовом кодексе России будут закреплены понятия удаленной, временной дистанционной и комбинированной работы.

Также проект облегчит переход на дистанционную занятость, теперь для этого не потребуется электронная цифровая подпись.

Кроме того, из кодекса исключат избыточные, а также устаревшие нормы.

Как отмечается, авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству уже одобрил концепцию данного законопроекта.