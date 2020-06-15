Полное восстановление экономики Москвы может занять более года

Восстановление экономики российской столицы до докризисных показателей может занять более одного года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире радиостанции Business FM.

«Если говорить в целом о восстановлении экономики на докризисный период <...> я думаю, что восстановление будет достаточно длительным и может занять более года», — сказал Ефимов.

Он также подчеркнул, что пандемия существенно не отразилась на экономике города, и на преодоление ее последствий уйдет всего несколько месяцев.

По его мнению, гораздо большее влияние на экономику Москвы оказали «изменения на мировых рынках, связанные с изменением цен на нефтепродукты».

Этим фактом обусловлено длительное восстановление хозяйственного сектора столицы, отметил Ефимов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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