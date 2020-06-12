Лукашенко: нужно шире использовать местное топливо, а не выпрашивать газ и нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике приходится выпрашивать нефть и газ, передает РИА «Новости».

В связи с этим глава государства поручил шире использовать в стране местные виды топлива. Он отметил, что в Белоруссии много гибнущей древесины, а торф, щепа и опилки «буквально валяются под ногами».

Лукашенко похвалил власти Витебской области, которые научились производить пеллеты.

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