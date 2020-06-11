Возможность получения пособия по безработице в России продлили на 3 месяца

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому был продлен срок выплаты пособий по безработице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данная мера коснется тех, у кого период выплаты данного пособия завершился 1 марта.

Российские граждане смогут получать пособия по безработице в течение трех месяцев.

«Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин», — уточнили в пресс-службе кабмина.

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