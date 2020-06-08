Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
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Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА «Новости».
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