Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей

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Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА «Новости».

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