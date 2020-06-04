В Москве открылись больше половины торговых предприятий

В Москве с начала недели открылись больше половины торговых предприятий, пишет ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Сегодня мы уже видим, что 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию», — сказал Собянин.

Ранее Москва начала постепенно возвращаться к обычному ритму жизни: открываются предприятия при соблюдении санитарных условий, жители могут гулять и посещать парки.

В Москве коронавирусом заразились 189 тысяч, выздоровели почти 95 тысяч, скончались 2749 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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