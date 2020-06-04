Путин поручил завершить газификацию

Президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию к 2024 и 2030 году. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации... обеспечить:... поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей», — говорится в документе.

Отмечается, что показатели должны основываться на актуализации и региональных программах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Больше 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска подключат к газу

— Стресс-сценарий: Минэнерго рассмотрело риски для энергостратегии

— Россияне смогут потратить маткапитал на оплату газификации