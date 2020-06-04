Путин поручил завершить газификацию
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию к 2024 и 2030 году. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации... обеспечить:... поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей», — говорится в документе.
Отмечается, что показатели должны основываться на актуализации и региональных программах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Больше 6 тысяч жителей Химок и Солнечногорска подключат к газу
— Стресс-сценарий: Минэнерго рассмотрело риски для энергостратегии
— Россияне смогут потратить маткапитал на оплату газификации