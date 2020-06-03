Польский регулятор грозит штрафом «Газпрому» за отсутствие данных о «Северном потоке — 2»
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело против «Газпрома» за непредоставление данных по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Отмечается, что российской компании грозит штраф в размере до €50 млн.
В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям, в том числе «Газпрому», обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения.
В начале 2020 года регулятор потребовал у российской компании документы, имеющие отношение к делу. Указывается, что соответствующие документы получены не были.
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