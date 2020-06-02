Вероятный достройщик «Северного потока — 2» сменил владельца

Способный достроить газопровод «Северный поток — 2» трубоукладчик «Академик Черский» перешел в собственность «Самарского теплоэнергетического имущественного фонда» (СТИФ). Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

До этого с 2016 года судно принадлежало группе «Газпром».

Уточняется, что СТИФ в основном занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, а его уставный капитал— 123 млн руб. Весной 2020 года фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

При этом не уточняется, когда именно «Академик Черский» сменил владельца.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В январе 2020 президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.