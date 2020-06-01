ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Материальную помощь получили более 10 млн российских семей. Общая сумма выделенных средств составила 146 млрд рублей.

В ведомстве пояснили, что первыми средства получили граждане, которые подали заявки на выплаты до 22 мая включительно. Обработка документов занимает около 5 дней, а начисление выплаты производится в течение 3 дней. Таким образом, россияне, подавшие заявления с 23 по 25 мая, получат деньги 2 июня.

Ранее стало известно, что более 12,5 млн россиян подали заявки на детские выплаты.

Глава государства Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.