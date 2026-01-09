СМИ сообщили, что два украинских министра подали в отставку

«Страна.ua»: Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке

Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Верховную раду заявления об отставке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным журналистов, Шмыгаль займет должность министра энергетики, которое стало вакантным после коррупционного скандала, а его место займет Федоров.

Федоров станет четвертым министром обороны Украины с начала российской спецоперации, отмечает издание.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли. Органы выявили схему отмывания денег в секторе и предъявили обвинения восьми предполагаемым участникам преступной группы.

Главным фигурантом стал бизнесмен и соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич. В результате в отставку были отправлены глава минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Таким образом, украинское минэнерго остается без руководителя уже два месяца. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что некоторые потенциальные кандидаты не рассматривались из-за возможного конфликта интересов, а другие не подавали заявки из-за опасений привлечения к ответственности за малейшую оплошность на посту.

Ранее на Украине уволили замминистра по делам ветеранов из-за унижения сотрудника.