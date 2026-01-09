Военный аналитик раскрыл, где находился Зеленский в момент удара «Орешника»

Аналитик Шурыгин: Зеленский находился в бункере во время удара «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский во время удара баллистической ракетой «Орешник» находился в одном из стратегических командных пунктов в республике. Об этом сообщил военный аналитик Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, Россия перед применением «Орешника» предупредила США о предстоящей операции. После этого американская сторона передала данную информацию Киеву, добавил аналитик.

«Сразу после запуска ракеты и определения ее траектории, Зеленский получил от США предупреждение о старте «Орешника» и был приведен в действие план его защиты. В момент удара он укрылся на одном из стратегических командных пунктов, способных пережить прямой удар ядерного боеприпаса», — написал Шурыгин.

Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могло стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Брюссель назвал удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США.