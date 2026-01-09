Размер шрифта
Зеленский заявил, что на Украине могут развернуть британский контингент

Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с министром обороны Великобритании работу контингента королевства, который могут развернуть в республике после урегулирования конфликта.

«Мы также обсудили, как может работать британский контингент, который будет развернут вместе с Францией, если дипломатия приведет к прекращению войны. Важно, чтобы рамки прекращения войны имели четкий ответ союзников», — написал Зеленский.

7 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство страны выставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня. По его словам, ситуация находится в развитии и новые заявления с уточнением деталей поступят в момент, когда появится такая возможность.

В декабре прошлого года портал i Paper писал, что Великобритания завершает подготовку к переброске воинского контингента на Украину в случае достижения прекращения огня. Британские официальные лица утверждали, что мирное соглашение близко как никогда прежде, поскольку американские переговорщики готовятся передать Кремлю предложение, поддержанное Киевом.

Ранее в Британии заявили, что «очень хорошо подготовились» к отправке войск на Украину.

