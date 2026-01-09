Размер шрифта
Посольство России высказалось об отмене выступления российской балерины в Италии

Посольство РФ: Италия погружается в воды русофобии, отменяя выступления артистов
Владимир Вяткин/РИА Новости

Италия продолжает погружаться в мутные воды русофобии, отменяя выступления российских артистов. Об этом заявило посольство РФ в стране в Telegram-канале.

В дипмиссии обратили внимание на отмену выступлений балерины Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина. В посольстве отметили, что подобное решение было принято в ответ на обращение посольства Украины в Риме. Дипломаты назвали произошедшее ограничением культурного суверенитета Италии правительством украинского президента Владимира Зеленского.

«Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее — дальнейшим погружением в мутные воды русофобии», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления с участием Захаровой и Репина. Мероприятие было временно отложено «в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля».

Ранее Татьяна Голикова заявила о снижении числа попыток запрета русской культуры в Европе.

