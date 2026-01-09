Сын футболиста Бекхэма призвал родителей общаться c ним только через его адвокатов

Старший сын известного британского футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм решил полностью изменить формат общения с родителями. Об этом сообщает The Sun.

26-летний Бруклин направил родителям официальное юридическое уведомление. В документе содержится требование прекратить любое прямое общение и взаимодействовать с ним исключительно через его представителей. Кроме того, он просит родителей воздержаться от любых публичных комментариев и обращения к нему через социальные сети.

По информации источника, такое решение было вызвано серией публикаций в прессе, которые сам Бруклин и его жена, актриса Никола Пельтц, сочли порочащими их репутацию.

Конфликт в семье назревал давно. Свадьба пары в 2022 году и принятие двойной фамилии Пельтц-Бекхэм не улучшили отношений. Бруклин и Никола игнорировали важные семейные события, включая празднование 50-летия Дэвида Бекхэма весной 2025 года и церемонию его посвящения в рыцари.

