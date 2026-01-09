Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В ООН ответили Трампу на слова о ненужности международного права

Генсек ООН ответил на заявления Трампа о ненужности международного права
Kay Nietfeld/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны-участницы Всемирной Организации уважать международное право, которое они сами создали, заявил его представитель Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что ему такие законы не нужны. Его слова передает РИА Новости.

«Его (Гутерреша. — «Газета.Ru») реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам о необходимости уважать международное право, которое они сами создали», — отметил Дюжаррик.

8 января американский лидер во время разговора с журналистами заявил, что ограничения своих полномочий он основывает исключительно на собственной морали, а не на международном праве. По его словам, ему не требуется учитывать международные нормы, поскольку он «не стремится причинять вред людям». В то же время Трамп дал понять, что сознательно использует свою репутацию непредсказуемого человека, готового быстро прибегать к военным действиям, как инструмент для принуждения других стран.

Ранее Клишас оценил слова Трампа о том, что ему не нужно международное право.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587035_rnd_3",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+