В ООН ответили Трампу на слова о ненужности международного права

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны-участницы Всемирной Организации уважать международное право, которое они сами создали, заявил его представитель Стефан Дюжаррик, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что ему такие законы не нужны. Его слова передает РИА Новости.

«Его (Гутерреша. — «Газета.Ru») реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам о необходимости уважать международное право, которое они сами создали», — отметил Дюжаррик.

8 января американский лидер во время разговора с журналистами заявил, что ограничения своих полномочий он основывает исключительно на собственной морали, а не на международном праве. По его словам, ему не требуется учитывать международные нормы, поскольку он «не стремится причинять вред людям». В то же время Трамп дал понять, что сознательно использует свою репутацию непредсказуемого человека, готового быстро прибегать к военным действиям, как инструмент для принуждения других стран.

