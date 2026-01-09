Аэропорт Тамбова приостановил работу

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Аэропорт Тамбова уже приостанавливал свою работу 9 января. По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно полчаса представитель Росавиации сообщил, что авиагавань возобновила работу.

До этого в агентстве воздушного транспорта также рассказали, что из-за мощного снегопада в Московском регионе в расписание полетов внесли корректировки. Кроме того, два воздушных судна ночью отправили на запасные аэродромы.

Ранее в Архангельске пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.