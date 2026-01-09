Размер шрифта
Над регионами России сбили восемь беспилотников ВСУ за пять часов

Минобороны: системы ПВО сбили восемь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, пять дронов уничтожили над территорией Липецкой области. Еще по одному дрону сбили над Белгородской, Воронежской и Курской областями.

В министерстве добавили, что украинские войска предприняли попытки атак беспилотниками самолетного типа. Удары дронов были отражены в период с 15:00 по 20:00 мск, уточнили в ведомстве.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Грайворонского округа региона Дмитрий Панков получил ранение во время атаки украинского беспилотника. Чиновник выехал в село Головчино, он собирался осмотреть место атаки вражеских дронов. В этот момент противник повторно атаковал объект.

Ранее в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили здания.

