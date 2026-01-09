Над регионами России сбили восемь беспилотников ВСУ за пять часов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, пять дронов уничтожили над территорией Липецкой области. Еще по одному дрону сбили над Белгородской, Воронежской и Курской областями.
В министерстве добавили, что украинские войска предприняли попытки атак беспилотниками самолетного типа. Удары дронов были отражены в период с 15:00 по 20:00 мск, уточнили в ведомстве.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что глава Грайворонского округа региона Дмитрий Панков получил ранение во время атаки украинского беспилотника. Чиновник выехал в село Головчино, он собирался осмотреть место атаки вражеских дронов. В этот момент противник повторно атаковал объект.
Ранее в Краснодарском крае беспилотники ВСУ повредили здания.