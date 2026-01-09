Размер шрифта
Наследный принц Ирана призвал Трампа помочь протестующим

Наследный принц Ирана Пехлеви призвал Трампа вмешаться в ситуацию в стране
Наследный принц Ирана Реза Пехлеви призвал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в стране, где продолжаются массовые акции протеста. Он написал в социальной сети Х, что протестующие сталкиваются с возрастающими трудностями.

«Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана. Прошлой ночью Вы видели миллионы храбрых иранцев на улицах, противостоящих боевым патронам. Сегодня они сталкиваются не только с пулями, но и с полным отключением связи. Нет интернета. Нет стационарной телефонной связи», – подчеркнул Пехлеви.

Иранский оппозиционер также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи угрожает протестующим подавлением. Более того, действующий лидер Исламской республики хочет использовать отключение связи, чтобы ограничить свободы «молодых героев», заявил наследный принц Ирана.

До этого Хаменеи, раскритиковав политику администрации Трампа в отношении Исламской Республики, предрек ему судьбу свергнутых «тиранов и гордецов» прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви, отца наследного принца Пехлеви.

Ранее известно, сколько человек не удалось спасти в ходе протестов в Иране.

