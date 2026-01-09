Трамп сообщил о планах встретиться с президентом Колумбии

Трамп сообщил, что проведет встречу с президентом Колумбии в первую неделю февраля

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с колумбийским лидером Густаво Петро в Белом доме. Об этом она написал в своем аккаунте в Truth Social.

Встреча должна состояться на первой неделе февраля.

«Я уверен, что она пройдет очень успешно для Колумбии и США, однако кокаин и другие наркотики должны быть ОСТАНОВЛЕНЫ и не допускаться к ввозу в Соединенные Штаты», — написал он.

Трамп также выразил уверенность, что отношения США и Колумбии сложатся очень хорошо, но подчеркнул необходимость прекращения наркотрафика.

До этого Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты Колумбии в случае атаки США. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Ранее Лукашенко заявил, что США могли достичь целей в Венесуэле без захвата Мадуро.