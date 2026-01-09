В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек

В результате ДТП в Архангельской области пострадали девять человек

В ДТП с двумя легковыми автомобилями в Холмогорском округе Архангельской области пострадали девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

«По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Changan, уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Haval», — уточнили в полиции.

Как отмечается, в настоящее время медики оказывают помощь всем пострадавшим, среди которых пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 15 лет. Работа на месте происшествия продолжается, сообщили в главке, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

