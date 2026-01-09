Размер шрифта
В ДТП в Архангельской области пострадали девять человек

В результате ДТП в Архангельской области пострадали девять человек
В ДТП с двумя легковыми автомобилями в Холмогорском округе Архангельской области пострадали девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

«По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Changan, уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Haval», — уточнили в полиции.

Как отмечается, в настоящее время медики оказывают помощь всем пострадавшим, среди которых пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от восьми до 15 лет. Работа на месте происшествия продолжается, сообщили в главке, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

До этого в Самарской области автомобиль Lada Granta разорвало при ДТП с большегрузным автомобилем. Водитель отечественного автомобиля пересек линию разделения и оказался на встречной полосе, из-за чего произошло столкновение с грузовиком. В результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля не удалось спасти, а водитель и один из пассажиров госпитализированы. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося.

Ранее в Москве вспыхнул и выгорел медицинский автомобиль.

