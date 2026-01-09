Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

Зеленский включил в состав ставки верховного главнокомандующего Буданова
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым включил главу своего офиса Кирилла Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего республики. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского лидера.

Из указа следует, что в состав ставки также вошли заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и глава главного управления разведки оборонного ведомства Олег Иващенко. При этом из нее вывели советника главы МВД Сергея Дейнеко.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ написали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах, а также указали, что Буданов может стать «ценным активом» на переговорах по мирному урегулированию конфликта.

5 января журналист издания Politico Джейми Деттмер заявил, что уход Ермака с должности и назначение на нее Буданова стало «тектоническим сдвигом» для украинской политики. Теперь Буданов должен будет преодолеть разрыв между президентом, парламентом и гражданским обществом.

Ранее СМИ оценили роль Буданова в российско-украинских переговорах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587107_rnd_8",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+