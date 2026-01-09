Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым включил главу своего офиса Кирилла Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего республики. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского лидера.

Из указа следует, что в состав ставки также вошли заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и глава главного управления разведки оборонного ведомства Олег Иващенко. При этом из нее вывели советника главы МВД Сергея Дейнеко.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ написали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах, а также указали, что Буданов может стать «ценным активом» на переговорах по мирному урегулированию конфликта.

5 января журналист издания Politico Джейми Деттмер заявил, что уход Ермака с должности и назначение на нее Буданова стало «тектоническим сдвигом» для украинской политики. Теперь Буданов должен будет преодолеть разрыв между президентом, парламентом и гражданским обществом.

Ранее СМИ оценили роль Буданова в российско-украинских переговорах.