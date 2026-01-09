На Украине запретили использовать несколько программ компании «1С»

Государственная служба специальной связи Украины включила в список запрещенных программ несколько продуктов российской компании «1С». Об этом сообщили на сайте ведомства.

Из опубликованных данных следует, что запрещенные программы связаны с бухгалтерией. Госучреждениям и органам местного самоуправления Украины отныне запрещено их использовать.

На Украине регулярно принимаются меры, запрещающие российскими или русскоязычными сервисами.

30 декабря украинское издание «Страна» сообщило о том, что премьер Украины Юлия Свириденко поручила кабмину обсудить возможность запрета русскоязычных сайтов в стране. Комментируя данную инициативу, депутат Госдумы Константин Затулин отметил, что данные действия говорят о русофобии Киева.

В ноябре Институт национальной памяти Украины признал символом «российского империализма» предводителя крестьянского восстания в Российской империи Емельяна Пугачева.

Ранее на Украине запретили декабристов.