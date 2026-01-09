ЦСКА вырвал победу в матче с «Шанхайскими драконами»

Размер шрифта
ЦСКА одержал победу над «Шанхайскими драконами» в матче КХЛ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над «Шанхайскими драконами» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Драконы», для которых этот матч стал 600-м в истории выступлений в КХЛ уже к 14-й минуте забросили две шайбы. Однако ЦСКА смогли во втором периоде сравняли счет благодаря голам Максима Соркина на 33-й минуте и Прохора Полтапова на 40-й. Решающую шайбу также забросил Полтапов за две минуты до окончания основного времени матча, оформив дубль.

После победы ЦСКА набрал 52 очка и закрепился на пятой строчке в таблице Западной конференции. «Шанхайские драконы» с 43 очками занимают девятую позицию. В следующем туре ЦСКА 11 января примет московский «Спартак», а китайский клуб 12 января сыграет дома с «Сочи».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее «Локомотив» перезаключил контракт со своим нападающим игроком.

