Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Московском регионе

Снегопад, обрушившийся накануне на Москву и Московскую область, прекратится 10 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Как ожидается, предстоящей ночью может выпасть еще 2-3 мм осадков, а прирост снежного покрова составить до 4 см», — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, температура воздуха в Москве составит 8-6 градусов ниже нуля, на дорогах сохранится гололедица.

«После 09:00 мск субботы снегопад прекратится совсем», — сообщили в Гидрометцентре РФ.

При этом в Гидрометцентре отметили, что ближе ко второй половине дня не исключены небольшие осадки, тогда как в настоящее время интенсивность осадков значительно уменьшилась, а в некоторых районах столицы и области снег уже перестал идти.

До этого стало известно, что циклон «Фрэнсис» фактически закрыл въезд в Москву. Так, из‑за сложных погодных условий было ограничено движение транспортных средств на участке трассы М‑8 от 111 до 134 км в Ярославской области.

Ранее спорткар Lamborghini увяз в снегу на московской улице и попал на видео.