Четверо жителей Белгородской области пострадали во время атаки дронов ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, четыре человека пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения», — сообщил он.

После оказания первой помощи их перевели в Валуйскую больницу.

ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов, в том числе поселок Алексеевка Волоконовского округа. Повреждения получила газовая труба частного дома. В городе Шебекино один из беспилотников атаковал парковку предприятия — была уничтожена машина.

До этого сообщалось, что автомобильный мост в районе села Чонгар Херсонской области получил повреждения после инцидента с украинскими беспилотниками самолетного типа. По его данным, утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш российские военные дезориентировали полет двух БПЛА.

Ранее Волгоградскую область атаковали дроны ВСУ.