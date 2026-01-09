Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Четверо жителей Белгородской области пострадали во время атаки дронов ВСУ

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал автобус, пострадали четыре человека
«Газета.Ru»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, четыре человека пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения», — сообщил он.

После оказания первой помощи их перевели в Валуйскую больницу.

ВСУ атаковали еще несколько населенных пунктов, в том числе поселок Алексеевка Волоконовского округа. Повреждения получила газовая труба частного дома. В городе Шебекино один из беспилотников атаковал парковку предприятия — была уничтожена машина.

До этого сообщалось, что автомобильный мост в районе села Чонгар Херсонской области получил повреждения после инцидента с украинскими беспилотниками самолетного типа. По его данным, утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш российские военные дезориентировали полет двух БПЛА.

Ранее Волгоградскую область атаковали дроны ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586855_rnd_8",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+