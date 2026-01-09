Размер шрифта
МИД Катара сообщил о повреждении здания посольства в Киеве

В ходе ночного удара по Киеву было повреждено посольство Катара. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны на официальном сайте.

«Государство Катар выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с повреждениями, полученными зданием его посольства в Украине в результате обстрела столицы, Киева, прошлой ночью. Оно подтверждает, что ни один дипломат или сотрудник посольства не пострадали», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что Катар призывает к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«В этом контексте Министерство иностранных дел подчеркивает необходимость защищать посольства, дипломатические миссии, штаб-квартиры международных организаций и гражданские объекты от последствий кризисов, а также обеспечить безопасность их персонала в соответствии с международным правом», — также сообщили в посольстве.

В ночь на 9 января СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве. В ряде регионов Украины, включая Киевский, этой ночью действовала воздушная тревога.

Ранее в Киеве ограничили работу метро из-за отсутствия электроэнергии.

