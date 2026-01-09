Размер шрифта
Новости политики

«Ты будешь рыдать и выть»: Адам Кадыров ответил Зеленскому на слова о похищении его отца

Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню как военного преступника
Михаил Синицын/РИА Новости

Помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный как военного преступника. Заявление он сделал в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), комментируя призыв украинского лидера о похищении его отца Рамзана Кадырова.

«Мы найдем тебя везде и это только вопрос времени. <...> И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить. Ты будешь рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении», — написал сын чеченского лидера.

Адам Кадыров добавил, что время Зеленского «скоро закончится». По его словам, когда это произойдет, украинский лидер «пожалеет о каждом сказанном слове».

7 января Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент Украины призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров предложил Зеленскому самостоятельно похитить его как Мадуро.

