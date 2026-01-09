ФСБ задержала жителя Запорожской области за призывы к терроризму

Житель села Новониколаевка Запорожской области задержан за призывы к убийству российских солдат. Об этом пишет ТАСС, приводя данные ФСБ.

Сотрудниками ведомства было установлено, что подозреваемый призывал к противоправным действиям под постом о теракте в отношении замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика в одном из Telegram-каналов.

Задержанный мужчина заключен под стражу, в отношении него заведено уголовное дело по статье о призывах к терроризму.

30 декабря в ФСБ РФ заявили о ликвидации диверсанта, собиравшегося взорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарской Республике. По данным федеральной службы, злоумышленник проходил подготовку в лагере специальных операций Вооруженных сил Украины. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

Незадолго до этого в Донецке задержали местную жительницу по подозрению в публикациях с призывами к убийству российских военных и ударам по Москве, а также за фотофиксацию военной техники.

Ранее жителя Удмуртии арестовали по подозрению в государственной измене.