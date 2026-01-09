Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

ФСБ задержала жителя Запорожской области за призывы к терроризму

Жителя Запорожской области задержали за призывы к убийству российских военных
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Житель села Новониколаевка Запорожской области задержан за призывы к убийству российских солдат. Об этом пишет ТАСС, приводя данные ФСБ.

Сотрудниками ведомства было установлено, что подозреваемый призывал к противоправным действиям под постом о теракте в отношении замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослава Москалика в одном из Telegram-каналов.

Задержанный мужчина заключен под стражу, в отношении него заведено уголовное дело по статье о призывах к терроризму.

30 декабря в ФСБ РФ заявили о ликвидации диверсанта, собиравшегося взорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарской Республике. По данным федеральной службы, злоумышленник проходил подготовку в лагере специальных операций Вооруженных сил Украины. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

Незадолго до этого в Донецке задержали местную жительницу по подозрению в публикациях с призывами к убийству российских военных и ударам по Москве, а также за фотофиксацию военной техники.

Ранее жителя Удмуртии арестовали по подозрению в государственной измене.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586933_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+