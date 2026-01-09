Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США заявили о планах исполняющей обязанности главы Венесуэлы посетить Вашингтон

ABC: Родригес планирует посетить Вашингтон 13 января
Lev Radin/Global Look Press

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес планирует посетить Вашингтон во вторник, 13 января. Об этом сообщила испанская газета ABC со ссылкой на источники в правительстве США.

«Дельси Родригес запросила разрешение на поездку в Вашингтон в ближайший вторник и намерена провести в столице раунд политических контактов, включая посещение Белого дома», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что запрос поступил в различные подразделения федерального правительства и в настоящее время проходит согласование.

При этом вице-президент Венесуэлы по коммуникациям Альфред Насарет Няньес заявил в своем Telegram-канале, что Родригес не планирует зарубежных поездок в ближайшее время. По его словам, правительство республики сосредоточено на внутренней повестке дня.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станет этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН сообщили о контактах с исполняющей обязанности президента Венесуэлы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27587053_rnd_3",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+