В США заявили о планах исполняющей обязанности главы Венесуэлы посетить Вашингтон

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес планирует посетить Вашингтон во вторник, 13 января. Об этом сообщила испанская газета ABC со ссылкой на источники в правительстве США.

«Дельси Родригес запросила разрешение на поездку в Вашингтон в ближайший вторник и намерена провести в столице раунд политических контактов, включая посещение Белого дома», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что запрос поступил в различные подразделения федерального правительства и в настоящее время проходит согласование.

При этом вице-президент Венесуэлы по коммуникациям Альфред Насарет Няньес заявил в своем Telegram-канале, что Родригес не планирует зарубежных поездок в ближайшее время. По его словам, правительство республики сосредоточено на внутренней повестке дня.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станет этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН сообщили о контактах с исполняющей обязанности президента Венесуэлы.